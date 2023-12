31º45'S, 159º14'L

Pirâmide de Ball

Ilha de Lorde Howe, Nova Gales do Sul, Austrália Se eu fosse editor da retrospectiva dos fatos mais marcantes do ano, na lista de grandes assuntos de 2023, ao lado de "Barbenheimer", do ChatGPT, do Ozempic, da Taylor Swift e da volta da calça cargo, daria um espacinho para falar de continentes perdidos. Sim, porque se tivemos naufrágios retumbantes este ano (o sonho de proximidade da paz no Oriente Médio, muitos casamentos de celebridades, a mina da Braskem em Maceió, o Twitter, o submersível Titan, o Botafogo…), tivemos continentes inteiros que emergiram, metaforicamente falando.