Não desistem! Escócia recebe enésima missão para achar monstro do Lago Ness 57º22’N, 4º20’O

Estátua do Monstro do Lago Ness

Highland, Escócia, Reino Unido Tem uns mistérios da humanidade que nós insistimos em perseguir, por mais insolúveis, impossíveis, insustentáveis que sejam. Ou, talvez, quanto mais inviáveis eles são de desvendar, mais fascinantes se tornam, mesmo que sua busca varie entre a futilidade nascisística e a inevitável curiosidade de saber quando o mundo vai acabar. Veja o texto completo de Terra à Vista