Túnel do tempo dos templários foi redescoberto graças a privada entupida

Túnel dos Templários

Acre, Distrito Norte, Israel A Primeira Cruzada terminou em 1099 com a conquista e o saque de Jerusalém. A vitória cristã foi marcada por uma carnificina: os guerreiros europeus massacraram 70 mil pessoas nas ruas, fossem muçulmanos ou apenas parecidos com eles, em sua visão.