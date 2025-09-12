Há, indiscutivelmente, cada vez mais mulheres do lado de dentro dos balcões dos bares, mas quantas você tem visto nos palcos das premiações de coquetelaria, na chefia de bares ou mesmo como especialistas em conteúdo? Algumas que chegaram a esse círculo, porém, querem levar mais e mais de nós para "arriba y adelante". Uma delas é a 22ª pessoa mais relevante da coquetelaria mundial em 2025, segundo a última lista dos mais influentes pela Drinks International, equilibra tudo e mais um pouco e ainda tem tempo de ajudar muita gente a entrar no mapa dos drinques na Argentina e fora dela.



Inés de los Santos, ligada no 220v e viajando pelo mundo, é dona de um dos bares mais premiados da 50 Best (CoChinChina, que ficou em 22º lugar em 2024), do restaurante Kona Corner BA, do bar e balada Costa7070 e uma das sócias do Kotchi, em São Paulo, com o do chef Makoto Okuwa, do Makoto.