O que um paraíso tão hippie, quanto luxuoso e a cidade que já foi a mais violenta do mundo têm em comum? Hoje, com toda certeza, uma paixão pela coquetelaria. Recentemente, Itacaré, na Bahia, e Medellín, na Colômbia, agitaram cada um o seu festival de drinques. Esta coluna esteve em ambos e viu surpresas no Brasil e no país vizinho: em um, o protagonismo dos drinques e dos profissionais, sem gigantes de bebidas por trás; no outro, a prova que a vida noturna pode ajudar a ressuscitar uma cidade marcada por um passado cruel.