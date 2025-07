Minas de beber surpreende com vinho que vale ouro e drinques da 'terrinha' Essa coluna deveria ter saído no sábado, 5 de julho, Dia da Gastronomia Mineira. Não deu. Ao mesmo tempo, uma efeméride dessas nem faz sentido (para mim). São Paulo é minha casa, Brasil é meu país, mas Minas é meu estado de espírito — e problema seu se achar que estou sendo parcial. Em passagem recente por Belo Horizonte, vapt-vupt e depois de muitos anos sem ir, me apaixonei de novo. Desta vez, também por motivos etílicos. Veja o texto completo de Siga o Copo