Jackpot! Dupla conquista o mundo com coquetéis guiados pelas cores em SP Tente desacelerar Gabriel Santana... e falhe miseravelmente. O nome à frente de um dos bares de maior destaque na cena coqueteleira de São Paulo e do Brasil é velocidade 2x. E ele não está só. Complementar ao Santana (barman) que dá nome ao Santana (bar), Vinícius Demian é um jovem talentoso e imensamente mais calmo. Neste Yin-yang, e com uma diferença de dez anos de experiência, os opostos brilham. Veja o texto completo de Siga o Copo