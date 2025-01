'Cão Engarrafado' diz com quantas tretas se faz o bar mais legal de SP "Com bebida, melhora. Sem bebida, a gente vai fazer o possível." É engraçado entrevistar a seco o maior entendedor de uísque do Brasil e sócio de um dos bares mais perfeitos de São Paulo, o Caledonia Whisky & Co. (favorito dessa que vos escreve, sem a menor dúvida ou imparcialidade. Os outros que lutem). Veja o texto completo de Siga o Copo