Nos anos 2000, ele era o bartender-sensação, o galã do Spot - como dizia a revista feminina - e depois o poderoso do efêmero Apothek. Hoje, o consultor, o empresário, o jurado do reality, o provocador do Instagram. Porém, fora das receitas de drinques ou dos negócios, não é tarefa tão fácil ler Ale D'Agostino.