Único bar brasileiro no 50 Best festejou mostrando ao mundo... outros bares Se muita gente do lado de fora dos balcões começou a se ligar nas listas 50 Best há pouco tempo, o World's 50 Best Bars não é território desconhecido para o Tan Tan, em São Paulo. Em sua estreia na lista, em 2021, conquistou o 87° lugar na lista estendida (de 51 a 100º lugar). Em 2022, 62°. Em 2023, 56°. Em 2024, entre os 50 melhores, chega ao 31°. Veja o texto completo de Siga o Copo