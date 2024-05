Sem álcool é sem graça? Drinques ganham até movimento para sair do 0x0 Imagine a seguinte situação: você não quer ou não pode beber álcool e está em um bar que apresenta na carta os chamados mocktails. Pede um deles. O garçom te olha e responde com a ironia mais filha da mãe do mundo: "Sem álcool aqui só água". Rarará. Não é ficção. Isso aconteceu em um grande bar da região dos Jardins. Veja o texto completo de Siga o Copo