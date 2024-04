Para quem "ataca de bartender" em casa, uma receita fácil é tudo o que se deseja. Na ausência de ingredientes importados, complicados, apetrechos específicos e/ou a total falta de talento para fazer o baile com as coqueteleiras, há milhares de possibilidades. Algumas delas, viram clássicos. Outras, até lendas cheias de versões. Uma delas, de tão simples, ganhou até os corações dos videozinhos curtos de TikTok e Instagram, com um movimento "do it yourself". Foi assim que o Cosmopolitan estourou... DE NOVO.