Em uma noite do verão saárico paulistano, caiu a energia do bar. Larga misturador, bailarina, coqueteleira e corre para disjuntores. Voltam as charmosas lâmpadas que iluminam o balcão industrial e as mesinhas, o ar-condicionado - graças - e a ótima música de um dos bares de Luiz Felippe Mascella. Ele não sabia, mas essa conversa aqui começou ali, naquela hora que eu observava o balé da barra. Seguiu por uma longa entrevista no dia seguinte de uma ressaca e, depois, em uma troca de mensagens por Instagram, como boa raspa do tacho millenial.