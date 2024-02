Do Japão a Taiwan, Ásia inspira os drinques mais surpreendentes do momento Quando você quer "beber a Ásia", o que vem na sua cabeça? Para a enorme maioria o saquê japonês, para alguns uma cerveja (também japonesa), e até uísque. Adivinha? Sim, made in Japan. É claro que a predominância nipônica se explica pelo sucesso que sua gastronomia faz por aqui. Para beber, surgem saquês nunca antes desbravados pelo brasileiro. Veja o texto completo de Siga o Copo