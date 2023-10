Casa, beija ou mata no bar: o que esperar do reality de drinques e negócios Quem acompanha a coluna desde a época da prevalência cervejeira já sabe: estamos de olho e… nos empolgamos quando o tema BBB (bom bar e bebida). Assim como naquele reality cervejeiro de tempos pré-pandêmicos, um outro promete dar pano pra manga aqui no Siga o Copo: "Shaking The Bar" estreia às 23h desta terça (10) no Sony Channel. A prerrogativa de explorar além dos talentos nas coqueteleiras, mas também instigar o lado empreendedor de 7 competidores e 7 competidoras (palmas para essa seleção), de cara, já é um bem tremendo para muita gente que acha que viver de bebida é coisa fácil e que prosperar é sorte e paixão. Veja o texto completo de Siga o Copo