Você lembra quando o Brasil sediou a Copa de 2014? É muito semelhante a muito do que se viu e se sentiu na etapa global do World Class, competição que reuniu 54 bartenders do mundo todo numa semana de desafios promovidos pela gigante das bebidas Diageo. Também como a festa do futebol, a celebração dos drinques sediada pela primeira vez em São Paulo e segunda vez no Brasil teve momentos de puro e genuíno encantamento e, sem dúvida, de decepções.