Para quem não sabe, estamos no mês do bourbon e, pasmem, essa história não começou com uma marca específica querendo atenção - mas um país todinho batendo no peito para declarar seu amor por um destilado típico. Setembro foi declarado o National Bourbon Heritage Month pelo senado norte-americano em 2007. Por unanimidade, o republicano Jim Bunning (do Kentucky, claro) emplacou a data-celebração ao mais ianque dos destilados (como outra resolução de 1964, neste mesmo congresso, já declarava).