Não lembro onde parei que alguém me disse que as pessoas não queriam saber de "historinha" de bartenders, coquetéis e bares. Eu, obviamente, não concordo. Não fosse o "além do copo", não existiria o Siga o Copo. E é com esse espírito que um release sobre um novo menu de um bar em Londres me apresentou não uma história, mas uma inspiração - quem dera a capital inglesa fosse tão perto que os olhos pudessem presenciar isso in loco.