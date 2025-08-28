Foi o humorista português Ricardo Araújo Pereira quem levantou o tema. Durante uma mesa na Flip, a feira literária de Paraty, no mês passado, ele declarou seu amor pelas palavras — mais até pelas palavras, dizia, do que por aquilo que elas designam. Um exemplo para ilustrar seu ponto eram os restaurantes: "diante do menu, leio lascas de bacalhau braseado sobre uma cama de espinafre que estagiou no seu próprio suco e penso: 'isto é delicioso', e o prato vem para a mesa e eu: 'ah, era só isso'", contou o humorista. "Fato é que a descrição geralmente me agrada muito mais do que o prato", confessou.