O que antes era uma tornozeleira a impedir umas voltinhas mais alargadas virou uma prisão domiciliar, com visitas restritas e sem acesso ao celular. Jair Bolsonaro vai ficar em casa pelo descumprimento de medidas cautelares estabelecidas no âmbito da investigação que apura a suposta atuação do ex-presidente e de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), contra a soberania nacional. Permanecer em casa, para Bolsonaro, pode ser um desafio e tanto na tentativa de mobilizar a narrativa política. Mas por outro lado, é uma chance do ex-presidente aproveitar seu "lockdown fora de época", como bem lembraram as redes sociais, para desenvolver algumas habilidades importantes para a vida de qualquer pessoa.