Esqueça o bandejão: comida de navio pode superar a de restaurante estrelado Sabe aquelas filas intermináveis da pessoas de chinelo e traje de banho esperando por um hambúrguer seco enquanto equilibram um copo de plástico com um líquido azul quase radioativo, decorado com um guarda-chuvinha de papel? Pois é exatamente essa imagem que os chefs dos cruzeiros querem apagar da sua mente quando você pensa nos buffets a bordo dos navios cheios de gente que cruzam os oceanos do planeta. Veja o texto completo de Rafael Tonon