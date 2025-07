A matemática é simples: o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Os EUA, o maior consumidor -- compram 17% de todo o café que exportamos.

Noves fora, cerca de um terço do que está nas xícaras dos americanos é feito com grãos provenientes do Brasil. Em 2024, os EUA importaram US$ 1,9 bilhão em café do Brasil -- o quarto maior item da pauta de exportações brasileiras. Só nos primeiros cinco meses de 2025, foram três milhões de sacas. Segundo a Reuters, uma tarifa de 50% — como a proposta pelo governo Donald Trump sobre todas as importações brasileiras a partir de agosto — "poderia interromper completamente os novos embarques de café brasileiro para os Estados Unidos".