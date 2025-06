Eu sou um cara que acorda com apetite. Posso jantar leve, comer um queijinho e umas frutas, um pedaço de pão ou iogurte e já consigo dormir satisfeito. Mas tenho muita fome de manhã. Diria, até, que o café da manhã é a minha principal refeição do dia. Contento-me em comer só uma salada no almoço, mas nas primeiras horas do dia preciso de ovos, torrada, mamão, café, mesa completa.