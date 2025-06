Depois de um atraso de quase uma hora no voo (com o avião parado em solo), tive que sair correndo pelos corredores do aeroporto de Munique para garantir a minha conexão. Sem nada no estômago, parei em um desses cafés sem alma que mais parecem uma geladeira gigante com uma infinidade de produtos de todos os formatos e cores. Meu olho parou em uma garrafa amarelo pastel com os dizeres "THIS IS FOOD" em marrom. Aquilo não parecia comida, não tinha forma de comida, e o plástico grosso me distanciava de qualquer tipo de alimento que eu pudesse reconhecer como tal.