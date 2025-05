Uma tenda de circo é montada em um bairro industrial de Copenhague, onde, por dois dias, reúnem-se alguns dos mais importantes personagens do universo gastronômico. O cozinheiro-ativista José Andrés, que busca alimentar vítimas de guerras e desastres pelo mundo todo, o chef americano Thomas Keller — o único com dois restaurantes com três estrelas Michelin nos EUA —, quatro garotas adolescentes que representam a nova geração da pesca de salmão na Islândia e uma banda que, no lugar de instrumentos, usa cenouras e repolhos para fazer música.