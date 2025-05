É difícil sair ileso de um prato feito por uma avó. A comida traz muito mais do que algo para aplacar a fome — traz junto a infância, a casa antiga, aquele cheiro impregnado na nossa mente que e impossível de esquecer. E nem falo da nossa avó; falo da ideia coletiva da avó que cozinha com açúcar e com afeto, com "mãos para a cozinha" e com a alma generosa.