Entre as muitas notícias — boas e ruins — da recente edição do Guia Michelin 2025, realizada esta semana em São Paulo, a que mais repercutiu nas redes sociais e nas conversas de bastidores foi o fato de o Brasil ter perdido uma estrela. No caso, o restaurante Oteque, do Rio de Janeiro, caiu de duas para uma estrela Michelin, juntando-se a outros 19 estabelecimentos que figuram na primeira categoria do influente guia francês — cujas cotações variam de uma a três estrelas, sendo que nenhum restaurante brasileiro possui, até hoje, a nota máxima.