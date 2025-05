Durante o apagão em Portugal, a dieta do caos foi da salada ao espumante Eu estava na segunda caneca de café do dia quando a internet foi abaixo. Resolvi fazer uma pausa para ir ao banheiro e percebi que a luz não acendia. Estava sem eletricidade! Em poucos minutos, recebi mensagens de amigos dizendo que também não tinham energia em casa. Uma amiga de Lisboa (eu vivo no Porto) estava na mesma situação. Era um apagão em Portugal, todo um país desconectado. Veja o texto completo de Rafael Tonon