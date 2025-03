Por 20 anos, Laurie Woolever esteve no olho do furacão da gastronomia norte-americana, acompanhando de muito perto tudo o que se desenrolou no efervescente cenário da comida que emanava a partir de Nova York. Primeiro como assistente pessoal de Mario Batali, talvez o primeiro grande chef celebridade da cidade, que transformou seu Babbo no restaurante mais quente do começo dos anos 2000, e virou uma referência na gastronomia mundial (teve dedo dele a abertura do Eataly, em São Paulo).