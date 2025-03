Depois de lançar uma linha de molhos e condimentos, chega hoje ao mercado o café com a marca do Noma, eleito quatro vezes o melhor restaurante do mundo pela lista The World?s 50 Best Restaurants. Localizado em Copenhagen, o restaurante de René Redzepi é, talvez, o mais influente da gastronomia atual: redefiniu a relação dos cozinheiros com seu entorno, transformou o uso dos fermentados e deslocou o eixo gastronômico, antes centrado no sul da Europa, principalmente entre Espanha e França.