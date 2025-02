Geração Ozempic: ainda tem alguém aí que come pelo mero prazer de comer? Todo mundo ao meu redor está de dieta. Ou não pode ingerir lactose. Ou parou de comer glúten. Ou precisa comer menos devido aos efeitos colaterais de remédios como o Ozempic. Onde foram parar as pessoas que comem de verdade, sem ter que se preocupar com nutrientes ou calorias em tudo aquilo que ingerem? (Ou que simplesmente não precisam se preocupar, já que nem sempre se trata de uma escolha, é claro). Veja o texto completo de Rafael Tonon