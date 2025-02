A carne já estava com preços proibitivos. Depois, foi a vez do cafezinho de todo dia atingir valores recordes na xícara. Agora, é o preço do ovo que dispara — aumentando até 40% no mercado de atacado no Brasil. Nos Estados Unidos, onde a crise é ainda mais aguda, padarias e confeitarias estão tendo que adaptar receitas à medida que uma dúzia de ovos chegou a 12 dólares nas prateleiras (o equivalente a mais de 60 reais).