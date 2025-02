Nas cafeterias dos aeroportos, na embalagem dos iogurtes, na fórmula do macarrão, no café das redes de frapuccinos, no cardápio do restaurante, até na gelatina. Se você observa bem o mundo que há à sua volta, tem percebido que tudo de repente passou a ser "rico em proteína", "com proteína", "mais proteína". Navegue alguns minutos pelo TikTok ou Instagram e você será inundado com receitas centradas neste macronutriente: "100 gramas por dia!" "O dobro do seu peso em gramas se quiser ganhar massa."