Não tá fácil pra ninguém? 2025 da comida tem comodidade, mortadela e saquê É o ano da contradição: dos alimentos saudáveis e do consumo hedonista; de menus mais baratos e de jantares de valores estratosféricos. Afinal, quem pode esperar por alguma normalidade em um ano que promete ainda mais conflitos e guerras, aumento da inflação e intensificação da crise climática? Se as mudanças vem à galope na nossa vida social, elas devem repercutir também no nosso prato, como é óbvio. Veja o texto completo de Rafael Tonon