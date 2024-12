O melhor panetone do mundo é mexicano. Ou melhor, feito por um mexicano em uma padaria em Barcelona, na Espanha. Nada que o ligue diretamente à Itália, exceto pelo concurso que o premiou. Ton Cortés, do Suca'l, ganhou o título de melhor panetone do mundo na Copa do Mundo de Panetone de 2024, realizada no Palazzo Castiglioni, em Milão.