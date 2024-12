Você entra no restaurante e, depois de aguardar por alguns minutos, é levado a uma sala de espera, onde o garçom faz uma longa explicação sobre o conceito da casa. "Aqui, propomos refeições de partilha. Por isso, sugerimos que a mesa peça entre 5 e 6 pratos no mínimo para conhecer melhor o trabalho do nosso chef", finaliza com um sorriso.