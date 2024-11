Na noite de terça (26), em uma cerimônia realizada no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, a churrascaria argentina Don Julio voltou ao topo da gastronomia da América Latina ao ser eleita, pela segunda vez, o melhor restaurante do continente. O anúncio surpreendeu alguns presentes, que apostavam em outros restaurantes para alcançar o topo do ranking dos Latin America's 50 Best Restaurants, a mais influente lista da gastronomia do mundo. Mas deu Don Julio. E deu polêmica.