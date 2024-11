Em meio ao desespero de moradores que tiveram suas casas devastadas pelas chuvas e enchentes históricas que tomaram a Espanha na semana passada, uma cena viralizou: em Jerez de la Frontera, no sul do país, um homem com um cobertor na mão e uma panela na outra tentava retirar tudo o que podia de sua casa. A repórter da TV pergunta sobre o que é a panela: ele diz que, entre sofás e cadeiras, era preciso salvar também as almôndegas feitas por sua esposa.