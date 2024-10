Querida, encolheram o prato: os restaurantes estão servindo menos comida? É batata: todas as vezes que posto nas minhas redes sociais a foto de um prato destes de "restaurante chique", como dizem meus amigos de infância, revirando um bocado os olhos, recebo um comentário do tipo: "só isso?". Em um esforço de reportagem, passei pelo histórico de mensagens do meu Instagram para reler algumas reações: "depois disso, um hambúrguer", dizia um amigo. Veja o texto completo de Rafael Tonon