"Eles estão comendo os cachorros, as pessoas que chegaram, estão comendo os gatos". As acusações do ex-presidente americano Donald Trump ressoaram durante o primeiro debate televisionado em que ele participou com sua adversária, Kamala Harris. Trump respondia uma pergunta sobre imigração. "Eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá, e é isso que está acontecendo em nosso país, e é uma vergonha."