Em um restaurante na Baixa de Lisboa, um bitoque — o famoso bife com molho servido com um ovo em cima — custa 15 euros (cerca de R$ 92) para os turistas. Se você for um morador local, o preço, informado discretamente por um dos atendentes, é de 9,90 euros (cerca de R$ 60) — uma economia de mais de 5 euros para comer o mesmo prato no mesmo lugar se você for lisboeta.