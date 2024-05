Comida brasileira está no mundo: chegou a hora de mostrarmos nosso valor Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. E mostrar, sobretudo, que a nossa gastronomia tem tudo para ser uma das mais relevantes do mundo. Longe de discursos ufanistas, nós talvez estejamos vivendo a era mais importante da gastronomia brasileira aos olhos do mundo. Veja o texto completo de Rafael Tonon