Está marcado para 2025: um grupo de seis pessoas vai ter a chance de entrar em uma nave espacial na Flórida e, por algumas horas na órbita da Terra, desfrutar de um menu elaborado por um dos chefs mais celebrados da gastronomia atual. A um preço de 2,5 milhões de reais por pessoa, o chef Rasmus Munk (do Alchemist, um dos melhores restaurantes do mundo) se uniu com as empresas de viagens espaciais de luxo SpaceVIP e Space Perspective para promover "a primeira experiência gastronômica estratosférica".