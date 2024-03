Arroz e feijão estão caros? Atenção: no que depender do calorão, vai piorar Desde outubro do ano passado, os preços dos alimentos têm disparado acima da inflação, levando os valores da cesta básica lá pra cima. Alimentos básicos como feijão, arroz, batata e cenoura tiveram alta superior a 10% em 2024 se comparados com o ano anterior — alguns deles, mais de 50%. Veja o texto completo de Rafael Tonon