Tem frutos do mar na sobremesa: que tal sorvete de ostra ou bolo com peixe? Chega à mesa uma ostra perfeita, que repousa sobre um montinho de gelo triturado. Tira-se a "conha" e, por dentro, há pedaços quadrados de marmelo doce com aceto balsâmico envelhecido. "Pode comer tudo!", diz a atendente que traz o prato. "Até a concha?", pergunto, curioso. Ela sorri e assente com a cabeça. Eu mordo e tudo derrete na minha boca. Veja o texto completo de Rafael Tonon