Dos quilos a mais ao corpo fitness, a obesidade polêmica do Rei Momo Bastante rechonchudo e sempre tirando sarro de tudo, Momo era o deus do sarcasmo e do delírio, um personagem bastante controverso na Antiguidade clássica. Tanto que, segundo a mitologia grega, ele acabou expulso do Olimpo, a morada dos deuses por estar sempre rindo dos outros deuses, fazendo piadas e carregando uma máscara em uma das mãos. Veja o texto completo de Rafael Tonon