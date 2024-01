Se você mora no Japão, as ocasiões especiais — a visita de um familiar distante, a celebração de uma data importante, ou até a chegada do verão — podem ser a desculpa perfeita para ganhar um dos presentes que os japoneses mais prezam. Não se tratam de joias ou de uma bolsa de couro de grife — embora esta prenda excepcional também possa custar fácil algumas centenas de dólares.