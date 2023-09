No Japão, provei o peixe mais mortal do mundo - e sobrevivi para contar As fatias finamente cortadas de peixe branco e translúcido no prato à minha frente não é apenas o convite a provar uma rara e cara iguaria que pode facilmente chegar aos 100 dólares o quilo. É algo que faz o meu corpo se encher de uma inesperada adrenalina por colocar na boca e mastigar devagar e com cuidado a possibilidade da morte (ainda que cada vez mais remota). Veja o texto completo de Rafael Tonon