Desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que o comandante do veleiro Shtandart, uma réplica de uma antiga fragata russa, o russo Vladimir Martus, vive uma situação dramática - mas que ele tenta driblar com ações controversas, que já o levaram a ser expulso da Espanha e proibido de atracar o seu barco em outros tantos países da Europa. O mais recente caso aconteceu na semana passada, em Portugal, quando a Marinha Portuguesa interceptou, junto à costa do Algarve, um bote de apoio do daquele barco com um grupo de novos tripulantes do Shtandart, que estavam sendo levados a bordo.