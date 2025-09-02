O mínimo que se pode dizer do austríaco naturalizado brasileiro Werner Rydl, de 68 anos, é que ele é um sujeito totalmente fora do padrão normal. Entre outras excentricidades, não só admite como diz, com orgulho, ter sonegado o equivalente a R$ 1 bilhão em impostos das 186 empresas que garante ter tido na Áustria, antes de vir para o Brasil, onde hoje mora em uma casinha alugada e pra lá de modesta no povoado de Ponta do Mel, no litoral do Rio Grande do Norte, embora declare ser dono de um assombroso patrimônio de 15 dígitos: R$ 183 bilhões - bilhões, não simples milhões!